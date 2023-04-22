«Никс» разгромили «Кавальерс», у «Кливленда» всего 79 набранных очков

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся третий матч в рамках первого раунда плей-офф в Восточной конференции, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 99:79.

Команда Тома Тибодо продемонстрировала защитный мастер-класс. «Кливленд» набрал всего лишь 79 очков с 39% реализацией бросков, в частности с 21% успешностью трёхочковых. Неплохую игру в нападении показал защитник «Кавальерс» Донован Митчелл. В его активе сегодня 22 очка и семь подборов.

Самым результативным игроком «Никс» стал разыгрывающий Джейлен Брансон. На его счету 21 очко, четыре подбора, шесть результативных передач и два перехвата. Хорошую игру показал также канадский форвард Ар Джей Барретт. Он набрал 19 очков и восемь подборов.

«Никс» теперь лидируют в серии со счётом 2:1.

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