Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Никс» разгромили «Кавальерс», у «Кливленда» всего 79 набранных очков

«Никс» разгромили «Кавальерс», у «Кливленда» всего 79 набранных очков
Аудио-версия:
Комментарии

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся третий матч в рамках первого раунда плей-офф в Восточной конференции, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 99:79.

Команда Тома Тибодо продемонстрировала защитный мастер-класс. «Кливленд» набрал всего лишь 79 очков с 39% реализацией бросков, в частности с 21% успешностью трёхочковых. Неплохую игру в нападении показал защитник «Кавальерс» Донован Митчелл. В его активе сегодня 22 очка и семь подборов.

Самым результативным игроком «Никс» стал разыгрывающий Джейлен Брансон. На его счету 21 очко, четыре подбора, шесть результативных передач и два перехвата. Хорошую игру показал также канадский форвард Ар Джей Барретт. Он набрал 19 очков и восемь подборов.

«Никс» теперь лидируют в серии со счётом 2:1.

Видео можно посмотреть на канале RedstoneCanarias в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
22 апреля 2023, суббота. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
99 : 79
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Нью-Йорк Никс: Брансон - 21, Барретт - 19, Харт - 13, Куикли - 11, Рэндл - 11, Топпин - 8, Робинсон - 7, Хартенштайн - 7, Гримс - 2, Джеффрис, Макбрайд, Роуз, Симс, Фурнье
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 22, ЛеВерт - 17, Гарлэнд - 10, Мобли - 10, Окоро - 7, Аллен - 6, Лопес - 4, Стивенс - 2, Нето - 1, Грин, Меррилл, Осман, Рубио, Уиндлер, Уэйд
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023