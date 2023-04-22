«Локомотив-Кубань» — ЦСКА: во сколько матч плей-офф Единой лиги ВТБ, где смотреть

Сегодня, 22 апреля, в Краснодаре пройдёт четвёртый матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и ЦСКА. Напомним, сейчас счёт в серии 2-1 в пользу команды Александра Секулича.
Игра начнётся в 14:00 мск. Посмотреть её можно на стриминговом сервисе Okko, а также на телеканале «Матч ТВ».
В рамках 1/4 финала ЦСКА уверенно обыграл саратовский «Автодор» — 3:0. «Локомотив-Кубань», в свою очередь, справился с «Пари Нижний Новгород» (3:0).
Напомним, согласно регламенту турнира в полуфинале серии будут длиться до четырёх побед.
ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в текущем сезоне, потерпев лишь два поражения, которые пришлись на второй этап соревнований. «Локомотив-Кубань» занял пятое место.
Действующим победителем турнира является санкт-петербургский «Зенит», который в параллельном полуфинале играет с УНИКСом.
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