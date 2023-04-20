Чудо в Краснодаре! «Локо» без тренера отыгрался с «-19» и повёл в серии с ЦСКА

Полуфинальная серия Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» переехала в Краснодар. По итогам двух встреч между командами была ничья 1:1, но в первом же домашнем матче железнодорожникам удалось сотворить сенсацию: в последней четверти они отыгрались чуть ли не с 20 очков и вырвали победу, поведя 2-1 в серии.

В этом полуфинале москвичам предрекали лёгкую победу. Они завершили регулярный чемпионат всего с двумя поражениями (от УНИКСа и «Зенита») – то есть все четыре матча с «Локомотивом» остались за ЦСКА. В первом раунде плей-офф красно-синие разделались 3-0 с «Автодором» и были готовы ко встрече с железнодорожниками, которые также одержали победу 3-0 в серии с «Нижним Новгородом».

Первые два полуфинальных матча состоялись в Москве. Открывающая встреча была приурочена к столетию ЦСКА, где при переполненных трибунах «Мегаспорта» хозяева одержали победу в концовке – 87:84. Как бы ни старался Дмитрий Узинский, героем того матча стал Каспер Уэйр, в одиночку настрелявший 18 очков в заключительной четверти.

А вот вторая игра обернулась для подопечных Эмила Райковича неудачей. Во-первых, травму заработал центровой Никола Милутинов. Во второй половине он неудачно приземлился на ногу и подвернул голеностоп, из-за чего был вынужден покинуть площадку. Во-вторых, до победы ЦСКА не хватило совсем чуть-чуть. За шесть секунд до сирены «Локо» вёл с минимальным преимуществом, но провести последнюю атаку москвичам не удалось – важнейший перехват сделал Джейлен Бэрфорд. В итоге «Локомотив» одолел соперника впервые с мая 2022-го – 84:83.

Сроки восстановления Милутинова так и не были названы, но в сегодняшнем матче он участия не принял. В стартовой пятёрке на игру вышли Каспер Уэйр, Деян Давидовац, Алексей Швед, Артём Комолов и Ливио Жан-Шарль. С первых минут им противостояли Девон Акун-Пёрселл, Андрей Мартюк, Дмитрий Узинский, Окаро Уайт и Захар Ведищев.

Накануне встречи приз лучшему молодому игроку Единой лиги ВТБ вручили Андрею Мартюку. Это уже вторая награда в копилке 22-летнего «большого» – он стал вторым баскетболистом в истории лиги, который был удостоен звания лучшего молодого дважды (после Никиты Михайловского).

«Локомотив-Кубань» — ЦСКА (84:81) Фото: Единая лига ВТБ

Первые очки в матче армейцы набрали быстро и эффектно – сначала данк вколотил Деян Давидовац, а затем три очка добавил Каспер Уэйр, оформив таким образом рывок 5:0. «Локомотиву» же на то, чтобы сделать первое попадание с игры, потребовалось почти четыре минуты ­ – мяч будто не хотел проваливаться в кольцо. Зато хозяева сумели если не остановить, то хотя бы придержать соперника: они как могли пользовались собственными габаритами, искали контакта и фолов, прямо как во второй игре серии. Приободрил краснодарцев выход на площадку Криса Хортона, который быстро отметился данком и блок-шотом на Уэйре. Тот, кстати, всё равно шёл довольно бодро – 10 очков и передача за семь минут.

Ближе к концу четверти у «Локомотива» перестало получаться в обороне, и за полторы минуты до сирены ЦСКА довёл собственное преимущество до двукратного. К тому же площадку был вынужден покинуть Александр Щербенёв – он заработал рассечение после того, как Девонте Кейкок зарядил ему локтем по лицу в эпизоде, который арбитры посчитали чисто игровым. Ну а после попадания Далласа Мура через Криса Хортона на табло загорелись цифры 25:11 – с таким счётом команды уходили на второй отрезок.

На старте второй четверти ЦСКА отбил стремительную атаку «Локо» и быстро довёл своё преимущество до «+16». Но затем хозяевам наконец-то удалось сообразить свой первый трёхочковый после семи промахов – исполнил его Бэрфорд, также положивший начало рывку 7:0. И для краснодарцев всё складывалось неплохо ровно до того момента, когда Узинский получил технический фол за флоппинг. На скамейке остались крайне недовольны решением арбитров, особенно после того, как в следующем спорном эпизоде технический не присудили Касперу Уэйру. Главный тренер «Локомотива» Александр Секулич так возмущался работой рефери, что сам заработал два «технаря» и был вынужден удалиться в раздевалку. Матч «Локомотиву» пришлось доигрывать без наставника.

«Локомотив-Кубань» — ЦСКА (84:81) Фото: Единая лига ВТБ

После этого у москвичей вдруг «полетело» из-за дуги – Швед, например, вколотил свой первый дальний бросок с отскоком от щита. Запомнилось и попадание Давидоваца из угла после потрясающей «слепой» передачи Мура. Правда, победа в четверти всё равно осталась за «Локомотивом» (30:25), а по итогам первой половины их отставание в матче сократилось до «-9» – 41:50.

После большого перерыва Окаро Уайт оформил два попадания со штрафной, и от девяти очков разницы осталось всего семь. Но сразу после этого Швед, Уэйр и Давидовац набрали восемь баллов за минуту, вернув своей команде преимущество в «+15», которое в дальнейшем превратилось в «+19». «Локомотив» всё же ответил точными бросками Бэрфорда, так и не дав сопернику преодолеть отметку в разгромные «+20». Но, несмотря на то что ситуация по подборам, фолам и потерям была примерно равной, хозяева так и не начали попадать из-за дуги, пока ЦСКА отправлял в их кольцо один дальний мяч за другим. По итогам первой половины москвичи имели 45,5% (10 из 22) реализации трёхочковых против 23,5% у «Локомотива» (4 из 17). При этом хромала у краснодарцев и точность со штрафной – отсюда и отставание «-16» по итогам третьего отрезка (53:69).

Но в начале четвёртой четверти подопечные Секулича не оставили попыток подобраться к сопернику. На паркет наконец-то вернулся Александр Щербенёв – игру он продолжил с пластырем на лице. Ну а нападение «Локо» за собой повели Емченко и Акун-Пёрселл, на счету которых данк и два трёхочковых за четыре минуты. Потом свою «трёшку» забросил и Окаро Уайт, вынудив Эмила Райковича взять тайм-аут. Рывок соперника 8:0 превратил «+17» его команды в «+9».

«Локомотив-Кубань» — ЦСКА (84:81) Фото: Единая лига ВТБ

Но, к сожалению всех болельщиков ЦСКА, даже минутная пауза не сбила соперника с ходу. «Локомотив» понёсся. Мартюк заблокировал бросок Ухова, Акун-Пёрселл заставил Шведа сфолить, попал два с линии, и вот разница в счёте – всего семь очков к середине отрезка. Потом были потеря Мура, после которой Девон ещё раз затолкал мяч в кольцо, промах Шведа с дальней, фол Давидоваца и два точных штрафных попадания Уайта. Ещё два штрафных Акун-Пёрселла, ещё два отыгранных очка… Итог – минимальная разница всего за три минуты до финальной сирены.

Спасти свою команду во второй раз подряд попытался Каспер Уэйр, но безуспешно. «2+1» от Уайта, «2+1» от Хортона, и вот хозяева вновь отыгрывают пять очков, которые сопернику вернул Уэйр. До сирены оставалось полминуты, и Райковичу пришлось взять очередной тайм-аут. После 29:12 от «Локо» в четвёртой четверти его команда впервые в матче уступала в счёте – 81:82.

В матче наступил переломный момент – и кто же в нём зарешал? Да-да, снова Джейлен Бэрфорд. Он сделал важнейший подбор за 24 секунды до конца встречи и попал два с линии, предварительно попросив болельщиков организовать тишину на стадионе характерным жестом. Перевести игру в овертайм мог Даллас Мур, но его дальний бросок на последних секундах оказался неточным. Вот так – 84:81 и нереальная победа «Локомотива» в первом домашнем матче серии.

Самым результативным игроком матча стал Каспер Уэйр – у него 24 очка, три подбора и две передачи. 16 очков и шесть ассистов на свой счёт записал Алексей Швед. Лучшим в составе «Локомотива» оказался Окаро Уайт с 18 очками и пятью подборами, у Джейлена Бэрфорда – 17 баллов, восемь результативных пасов и четыре подбора.

Следующий матч этой потрясающей серии также состоится в Краснодаре, но уже 22 апреля. Начало – в 14:00 мск. Не пропустите!