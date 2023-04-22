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Видеообзор победы ЦСКА в 4-м матче полуфинала Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань»

Видеообзор победы ЦСКА в 4-м матче полуфинала Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань»
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Сегодня, 22 апреля, краснодарский «Локомотив-Кубань» уступил московскому ЦСКА в четвёртом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре и завершилась победой гостей паркета со счётом 79:73. Таким образом, счёт в серии стал равный — 2-2.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Самым результативным игроком матча стал американский защитник армейцев Каспер Уэйр, на счету которого 20 очков. У проигравших лучшим стал его соотечественник Джейлен Бэрфорд, записавший на свой счёт лишь на одно очко меньше (19).

Напомним, согласно регламенту турнира в полуфинале серии будут длиться до четырёх побед.

Пятый матч серии пройдёт 25 апреля в Москве.

ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в текущем сезоне, потерпев лишь два поражения, которые пришлись на второй этап соревнований. «Локомотив-Кубань» занял пятое место.

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