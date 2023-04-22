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ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в четвёртом матче и сравнял счёт в серии плей-офф

ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в четвёртом матче и сравнял счёт в серии плей-офф
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Краснодарский «Локомотив-Кубань» уступил московскому ЦСКА в четвёртом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре и завершилась победой гостей паркета со счётом 79:73. Таким образом, счёт в серии стал равный — 2-2.

Самым результативным игроком матча стал американский защитник армейцев Каспер Уэйр, на счету которого 20 очков. У проигравших лучшим стал его соотечественник Джейлен Бэрфорд, записавший на свой счёт лишь на одно очко меньше (19).

Напомним, согласно регламенту турнира в полуфинале серии будут длиться до четырёх побед.

Пятый матч серии пройдёт 25 апреля в Москве.

ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в текущем сезоне, потерпев лишь два поражения, которые пришлись на второй этап соревнований. «Локомотив-Кубань» занял пятое место.

Единая лига ВТБ. 1/2 финала
22 апреля 2023, суббота. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
73 : 79
ЦСКА
Москва, Россия
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл - 3, Бэрфорд - 3, Емченко - 3, Щербенев - 3, Мартюк - 2, Хортон - 2, Ведищев, Елатонцев, Квитковских, Паунич, Уайт, Узинский
ЦСКА: Швед - 6, Жан-Шарль - 5, Кейкок - 4, Уэйр - 3, Астапкович - 2, Давидовац, Карпенко, Комолов, Курбанов, Мур, Руженцев, Ухов
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