ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в четвёртом матче и сравнял счёт в серии плей-офф

Краснодарский «Локомотив-Кубань» уступил московскому ЦСКА в четвёртом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре и завершилась победой гостей паркета со счётом 79:73. Таким образом, счёт в серии стал равный — 2-2.
Самым результативным игроком матча стал американский защитник армейцев Каспер Уэйр, на счету которого 20 очков. У проигравших лучшим стал его соотечественник Джейлен Бэрфорд, записавший на свой счёт лишь на одно очко меньше (19).
Напомним, согласно регламенту турнира в полуфинале серии будут длиться до четырёх побед.
Пятый матч серии пройдёт 25 апреля в Москве.
ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в текущем сезоне, потерпев лишь два поражения, которые пришлись на второй этап соревнований. «Локомотив-Кубань» занял пятое место.
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