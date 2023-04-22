Главный тренер «Локомотива» назвал причину поражения в 4-м матче серии с ЦСКА

Главный тренер баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Александр Секулич прокомментировал выступление команды в четвёртом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ. Напомним, встреча состоялась сегодня, 22 апреля, и завершилась со счётом 79:73 в пользу армейцев, сравнявших счёт в серии (2-2).

«Прежде всего, скажу, что я горжусь ребятами, тем, как они боролись. Именно такой настрой может помочь нам добиться успеха в серии. Мы старались атаковать слабые места соперника, и на протяжении трёх четвертей это получалось.

К сожалению, в заключительной четверти мы приняли несколько неверных решений: не смогли забить, допустили грубые ошибки в защите. Команды уровня ЦСКА наказывают за такое. Мы даже смогли ещё раз вернуться в игру уже по ходу четвёртой четверти. Но последовало ещё несколько ошибок — и уже всё.

Исход матча в пользу ЦСКА решили Каспер Уэйр, который демонстрирует в плей-офф выдающуюся игру, и Алексей Швед – игрок с огромным опытом – сегодня он реализовал решающий бросок», – приводит слова Секулича пресс-служба клуба.

Пятый матч полуфинальной серии между ЦСКА и «Локомотивом» состоится 25 апреля, начало – в 20:00 мск.