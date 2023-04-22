Райкович прокомментировал победу ЦСКА в четвёртом матче полуфинала Лиги ВТБ с «Локо»

Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал победу своих подопечных в четвёртом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (79:73, 2-2).

«Матч прошёл с большим напряжением. Обе команды отдали всё, чтобы выиграть. На мой взгляд, сегодня продемонстрировали хорошую тактическую дисциплину – это и стало решающим фактором. Нашей основной идеей было остановить соперника вне зависимости от того, забиваем мы или нет. Защита была для нас в приоритете.

Не придумывали ничего нового, моей главной установкой было требование максимально строго следовать уже выбранному игровому плану. В сегодняшнем матче я доволен дисциплиной», — приводит слова Эмила Райковича пресс-служба Единой лиги ВТБ.