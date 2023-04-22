Емченко — о поражении от ЦСКА: позавчера удача повернулась лицом, сегодня — наоборот

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко прокомментировал итоги четвёртого матча серии 1/2 финала Единой лиги ВТБ с ЦСКА (73:79, 2-2 в серии).

«Позавчера удача повернулась к нам лицом, сегодня, к сожалению, наоборот. Все матчи в этой серии складываются ровно, и всё решается в самом конце. Сегодня тоже были ошибки и в защите, и в нападении. Алексей Швед и Каспер Уэйр попали свои броски и предопределили исход сегодняшнего матча в пользу ЦСКА. Что ж, они молодцы. Но, как говорит наш тренер, серия до четырёх побед не решается в одном матче – по крайней мере, пока ни одна из команд не набрала три победы. Мы по-прежнему видим, что способны играть с ЦСКА на равных. Все люди, все совершают ошибки, но мы стараемся поддерживать друг друга, оставаться командой. Мы не расстраиваемся, будем анализировать сегодняшний матч. И постараемся выиграть следующий, в Москве.

Почему бросили так много трёхочковых? Тренер нас не ограничивает. Говорит, можете хоть 50–60 бросать за матч – но при условии, что это лучший из доступных бросков и бросающий уверен в том, что попадёт.

Конечно, хочется сделать преимущество 20 очков и не подпускать соперника. Но ЦСКА – команда такого уровня, с которой подобное очень сложно проделать. Тренер говорит нам, что, вне зависимости от того, какой отрыв, важно оставаться спокойными и играть в свою игру.

Отличия в подготовке к следующему матчу будут. Тренер говорит, что в этом может быть наше преимущество – мы весь сезон привыкли помногу ездить: сначала пять часов на автобусе, только потом самолёт. Так что сейчас отдохнём и постараемся как можно быстрее восстановиться к пятому матчу», — приводит слова Емченко официальный сайт краснодарской команды.