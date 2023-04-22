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«Филадельфия» обыграла «Бруклин» и вышла в полуфинал Восточной конференции НБА

«Филадельфия» обыграла «Бруклин» и вышла в полуфинал Восточной конференции НБА
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Завершился четвёртый матч плей-офф НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 96:88.

Самым результативным в составе «Филадельфии» стал форвард Тобиас Харрис, на счету которого дабл-дабл из 25 очков и 12 подборов. Джеймс Харден записал в свой актив дабл-дабл из 17 очков и 11 передач. 16 очков набрал Тайриз Макси.

Лучшей результативностью в составе «Бруклина» отметился разыгрывающий Спенсер Динвидди, который записал в свой актив 20 очков. Дабл-дабл из 11 очков и 10 подборов оформил Кэмерон Джонсон.

Таким образом, «Филадельфия» одержала победу в серии со счётом 4-0 и стала первым полуфиналистом Восточной конференции.

Напомним, регулярный чемпионат НБА «Бруклин» завершил на шестом месте Восточной конференции, одержав 45 побед и потерпев 37 поражений. «Филадельфия», в свою очередь, заняла третье место, одержав 54 победы и потерпев 28 поражений.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
22 апреля 2023, суббота. 20:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
88 : 96
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бруклин Нетс: Динвидди - 20, Клэкстон - 19, Бриджес - 17, Джонсон - 11, Финни-Смит - 8, Карри - 6, Харрис - 4, О'Нил - 3, Ватанабэ, Дюк, Миллз, Самнер, Симмонс, Томас, Шарп
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 25, Харден - 17, Макси - 16, Мелтон - 15, Рид - 10, Макдэниелс - 4, Ньянг - 4, Такер - 3, Милтон - 2, Дедмон, Коркмаз, Спрингер, Харрелл, Хаус, Эмбиид
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