Швед прокомментировал победу ЦСКА в четвёртом матче 1/2 финала с «Локомотивом-Кубань»
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Баскетболист ЦСКА Алексей Швед прокомментировал победу своей команды в четвёртом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (79:73, 2-2).
«Это была ещё одна тяжёлая игра. В этом году с «Локо» сильная серия: они показывают хороший баскетбол, попадают с высоким процентом.
Сегодня мы слушали тренера, разобрали третий матч, действовали по-другому, удалось добиться нужного результата. «Локо» в плей-офф играет гораздо лучше, чем в регулярном сезоне, но мы тоже хотим выиграть полуфинал и будем делать всё для этого», — приводит слова Алексея Шведа пресс-служба Единой лиги ВТБ.
Напомним, согласно регламенту турнира в полуфинале серии будут длиться до четырёх побед.
Пятый матч серии пройдёт 25 апреля в Москве.
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