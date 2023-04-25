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Батлер набрал исторические 56 очков, «Майами» удвоил преимущество в серии с «Милуоки»

Батлер набрал исторические 56 очков, «Майами» удвоил преимущество в серии с «Милуоки»
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В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» состоялся четвёртый матч в рамках первого раунда плей-офф в Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимал «Милуоки Бакс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 119:114.

Историческую игру провёл форвард хозяев Джимми Батлер. Сегодня в его активе 56 очков, девять подборов и две результативные передачи. Это четвёртый результат результативности в отдельной плей-офф игре в истории. Также стоит выделить центрового Бэма Адебайо. Он заработал 15 очков, восемь подоров и две передачи.

В матче принимал участие лидер «Милуоки» греческий форвард Яннис Адетокунбо, игрок восстановился после повреждения спины. Центровой Брук Лопес отметился 36 очками и 11 подборами. Адетокунбо набрал 26 очков, сделал десять подборов и 13 передач.

Счёт в серии 3-1 в пользу «Майами».

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
25 апреля 2023, вторник. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
119 : 114
Милуоки Бакс
Милуоки
Майами Хит: Батлер - 56, Адебайо - 15, Мартин - 12, Винсент - 10, Робинсон - 9, Лав - 6, Лоури - 6, Хайсмит - 3, Зеллер - 2, Йович, Оладипо, Страс, Хаслем, Хироу, Юртсевен
Милуоки Бакс: Лопес - 36, Адетокунбо - 26, Миддлтон - 14, Холидэй - 14, Аллен - 8, Коннотон - 8, Портис - 5, Инглс - 3, Адетокунбо, Боучэмп, Горан Драгич, Картер, Краудер, Леонард, Мэттьюз
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