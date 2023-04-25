Батлер набрал исторические 56 очков, «Майами» удвоил преимущество в серии с «Милуоки»

В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» состоялся четвёртый матч в рамках первого раунда плей-офф в Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимал «Милуоки Бакс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 119:114.

Историческую игру провёл форвард хозяев Джимми Батлер. Сегодня в его активе 56 очков, девять подборов и две результативные передачи. Это четвёртый результат результативности в отдельной плей-офф игре в истории. Также стоит выделить центрового Бэма Адебайо. Он заработал 15 очков, восемь подоров и две передачи.

В матче принимал участие лидер «Милуоки» греческий форвард Яннис Адетокунбо, игрок восстановился после повреждения спины. Центровой Брук Лопес отметился 36 очками и 11 подборами. Адетокунбо набрал 26 очков, сделал десять подборов и 13 передач.

Счёт в серии 3-1 в пользу «Майами».

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.