Шакил О'Нил остроумно прокомментировал выпад Брукса в адрес Леброна Джеймса

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) легендарный американский центровой Шакил О'Нил высказался о выпадах лёгкого форварда «Мемфис Гриззлиз» Диллона Брукса в адрес лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Ранее Брукс назвал Джеймса «старым», а в третьем матче серии плей-офф между их командами был удалён за то, что нанёс ему удар в пах.

«Я никого не уважаю, пока они не придут и не наберут против меня 40 очков», — говорил ранее Брукс.

«Диллон Брукс сказал, что нельзя уважать кого-то, пока тот не наберёт 40 очков. У Леброна в этой встрече 20 и 20, а это 40», — сказал О’Нил в эфире NBA on TNT.

Напомним, Леброн в четвёртом матче первого раунда плей-офф Восточной конференции с «Гриззлиз» (117:111) набрал 22 очка и совершил 20 подборов.

Игроки «Лейкерс» изобразили блеяние козла при появлении Леброна: