Игровое утро в НБА: «Лейкерс» и «Майами» в шаге от выхода в следующий раунд

Сегодня, 25 апреля, прошёл очередной игровой день в рамках розыгрыша плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. «Майами Хит» на своей площадке увеличил преимущество в серии с «Милуоки Бакс» (119:114, 3-1), а «Лос-Анджелес Лейкерс» в овертайме оказался сильнее «Мемфис Гриззлиз» (117:111 ОТ, 3-1). Тем не менее оба матча были богаты на события: достаточно упомянуть выступление Джимми Батлера и концовку основного времени встречи «Лейкерс» — «Гриззлиз».

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с нашей ежедневной подборкой.

Матч дня: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Мемфис Гриззлиз»

Конечно, было трудно выбирать между двумя парами, но выбор пал всё-таки в пользу последней, тем более сама игра перешла в дополнительное время. Благодаря кому это произошло? Внимание на экран – здесь как минимум несколько имён.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Лёгкий форвард гостей Десмонд Бэйн попал лэй-ап в быстром отрыве после блок-шота от Джарена Джексона-младшего, сделав, таким образом, счёт 104:102 в пользу «мишек». Затем после тайм-аута Леброн Джеймс уравнивает ситуацию после сложного попадания в проходе — 104:104. Заключительная атака «Мемфиса» не увенчалась успехом: Энтони Дэвис поставил блок-шот Джа Моранту. Правда, после подбора Леброн Джеймс попал по кольцу со своей половины, но поздновато. Градус игры точно повысился!

В качестве ключевого момента в овертайме следует, конечно же, выделить попадание с фолом того же Леброна при счёте 111:108. А кто нарушил правила? Диллон Брукс, что вдвойне иронично, учитывая историю его заявлений по ходу серии, в частности в адрес самого Джеймса.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Лейкерс» создают комфортные для себя 3-1, серия переезжает в Теннесси. Упадёт ли моральный дух «Мемфиса», покажет, как мы знаем, время. По силам «Гриззлиз» забрать две встречи подряд, чтобы сделать 3-3?

Герой дня: Джимми Батлер

56 очков (19 из 28 с игры, 3 из 8 — из-за дуги)

9 подборов

2 передачи

1 блок-шот.

Не так часто встретишь 50-очковые выступления в матчах плей-офф, однако Джимми Батлер стал 29-м игроком в истории, кому удалось это сделать. Примечательно, что в нынешнем розыгрыше он набирает в среднем 36,5 очка, 5,5 подбора и 5,0 передачи, реализуя броски с игры с процентом 62,8%, 52,9% — трёхочковые. Сравнивая с цифрами регулярного чемпионата: 22,9 очка, 5,9 подбора и 5,3 передачи с бросковой линейкой 54–35–85. И самое важное, Батлер был просто неотразим в клатче.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Мало того, что форвард «Хит» обновил клубный рекорд, ранее принадлежавший Леброну Джеймсу (49 — в 2014 году), по набору очков в игре плей-офф, так ещё он повторил четвёртый лучший показатель в истории.

«Милуоки», кажется, у вас проблемы! Неужели Майк Буденхольцер недееспособен в постсезоне, тем более у «оленей» было неплохое преимущество в заключительной 12-минутке?

Неудачник дня: Диллон Брукс

11 очков (4 из 11 с игры, 1 из 7 — из-за дуги)

5 подборов

4 передачи

1 потеря.

Наверное, нужно пихнуть условных Брука Лопеса (36+11 в матче с «Майами Хит») или Янниса Адетокунбо (26+13+10), но обстоятельства не позволяют: во-первых, учтём историю заявлений самого Брукса про «старость Леброна» и так далее. Во-вторых, при вышеуказанном обстоятельстве показывать такие цифры в серии просто недопустимо — у Брукса в среднем 11,3 очка, 3,0 подбора и 2,3 передачи при бросковой линейке 33–22–71. Для наглядности возьмём регулярку: 14,3 очка, 3,3 подбора 2,6 ассиста — 40–33–78. Разница очевидна.

Более того, Брукс после сегодняшней встречи отказался общаться с журналистами и давать какие-либо комментарии. Возможно, понял, что нужно пересмотреть своё поведение? Мы не стараемся обыграть это так, словно Леброн поставил на место парня, тем более у Короля подобных персонажей за карьеру было предостаточно. Нужно быть сдержаннее, если не получается подтвердить свои слова выступлением на площадке — всё просто.

Энтони Дэвис травмирован?

Возможно, Энтони Дэвис всё же травмирован. Инсайдер Крис Хэйнс во время трансляции заявил следующее: «Эй-Ди не чувствует себя хорошо. Под конец тайм-аута он сидел на другом конце скамейки и растирал правое бедро, он качал головой из стороны в сторону и не мог поверить, что оказался в этой ситуации прямо сейчас».

Энтони Дэвис Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Сам Дэвис закончил матч с 12 набранными очками (4 из 13 с игры, 0 из 1 — из-за дуги), 11 подборами и двумя передачами, проведя на площадке 42 минуты. 12 очков Дэвиса — это худший показатель в карьере «большого» для игр плей-офф при 35+ минутах на паркете.