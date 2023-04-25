Леброн Джеймс высказался об Остине Ривзе после 4-го матча плей-офф НБА с «Мемфисом»

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о своём товарище по команде, 24-летнем защитнике Остине Ривзе.

«Для Остина это первая серия плей-офф. Он совсем недавно говорил, как сильно ему нравится в этом участвовать, – это самое большое событие, в котором он когда-либо принимал участие с точки зрения баскетбола. Мне и самому это доставило радость», — приводит слова Леброна на своей странице в социальных сетях обозреватель Майкл Корво.

Напомним, в четвёртом матче первого раунда плей-офф Восточной конференции с «Мемфис Гриззлиз» (117:111) Ривз стал самым результативным игроком в составе «Лос-Анджелеса». В его активе 23 очка, четыре подбора и шесть результативных передач.

Игроки «Лейкерс» изобразили блеяние козла при появлении Леброна: