Леброн Джеймс высказался об Остине Ривзе после 4-го матча плей-офф НБА с «Мемфисом»

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о своём товарище по команде, 24-летнем защитнике Остине Ривзе.
«Для Остина это первая серия плей-офф. Он совсем недавно говорил, как сильно ему нравится в этом участвовать, – это самое большое событие, в котором он когда-либо принимал участие с точки зрения баскетбола. Мне и самому это доставило радость», — приводит слова Леброна на своей странице в социальных сетях обозреватель Майкл Корво.
Напомним, в четвёртом матче первого раунда плей-офф Восточной конференции с «Мемфис Гриззлиз» (117:111) Ривз стал самым результативным игроком в составе «Лос-Анджелеса». В его активе 23 очка, четыре подбора и шесть результативных передач.
Игроки «Лейкерс» изобразили блеяние козла при появлении Леброна:
- 25 апреля 2023
-
15:02
-
13:57
-
13:43
-
13:07
-
12:57
-
12:18
-
12:10
-
11:55
-
11:39
-
11:07
-
10:50
-
10:16
-
09:51
-
09:40
-
09:25
-
09:00
-
08:46
-
08:25
-
08:08
-
07:16
-
06:40
-
06:07
-
05:12
-
03:44
-
00:50
-
00:12
- 24 апреля 2023
-
23:34
-
22:43
-
21:59
-
21:45
-
21:06
-
20:47
-
20:07
-
19:56
-
19:46