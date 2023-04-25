«Маккаби» обыграл «Монако» в первом матче четвертьфинала Евролиги
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Завершился первый матч серии 1/4 финала Евролиги, в котором встречались «Монако» и израильский «Маккаби». Игра проходила на стадионе «Салле Гастон Медесен» в Монако и завершилась победой гостей паркета со счётом 79:67 (18:16, 18:17, 24:17, 19:17).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал американец Уэйд Болдуин, набравший 20 очков. 15 очков на счету защитника Лоренцо Брауна. В составе хозяев паркета по 15 очков на свой счёт записали Майк Джеймс и Альфа Диалло.
Евролига. 1/4 финала. 1-й матч
25 апреля 2023, вторник. 21:15 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
67 : 79
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Монако: Блоссомгейм, Браун, Джеймс, Диалло, Лойд, Макунду, Монеке, Мотеюнас, Окобо, Стразель, Уаттара, Холл
Маккаби Тель-Авив: Болдуин, Браун, Ди Бартоломео, Зив, Колсон, Коэн, Мартин, Менко, Небо, Пойтресс, Соркин, Хиллиард
«Маккаби» открыл счёт в серии до трёх побед — 1-0. Второй матч серии состоится 27 апреля в Монако.
Напомним, в других четвертьфиналах играют следующие пары: «Реал» — «Партизан», «Барселона» — «Жальгирис» и «Олимпиакос» — «Фенербахче».
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