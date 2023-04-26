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Победный бросок Трея Янга в концовке помог «Атланте» обыграть «Бостон»

Победный бросок Трея Янга в концовке помог «Атланте» обыграть «Бостон»
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершился пятый матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча закончилась со счётом 119:117 в пользу гостей паркета. Счёт в серии — 3:2 в пользу «Бостона».

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал разыгрывающий защитник Трей Янг, набравший 38 очков и 13 результативных передач. Он забросил победный трёхочковый бросок за 1,8 секунды до конца матча. 22 очка набрал Джон Коллинз.

В составе «Бостона» 35 очков у Джейлена Брауна. 19 очками отметился Джейсон Тейтум, 18 очков набрал Деррик Уайт.

Шестой матч серии между «Бостон Селтикс» и «Атлантой Хоукс» состоится в Атланте 27 апреля. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
26 апреля 2023, среда. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
117 : 119
Атланта Хоукс
Атланта
Бостон Селтикс: Браун - 35, Тейтум - 19, Уайт - 18, Брогдон - 14, Смарт - 10, Уильямс - 10, Хозер - 8, Хорфорд - 3, Галлинари, Гриффин, Корнет, Мускала, Притчард, Уильямс, Шампани
Атланта Хоукс: Янг - 38, Коллинс - 22, Богданович - 18, Хантер - 13, Бей - 12, Оконгву - 9, Капела - 4, Джонсон - 3, Гриффин, Крейчи, Мартин, Мэтьюз, Мюррей, Фернанду, Холидей
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