Победный бросок Трея Янга в концовке помог «Атланте» обыграть «Бостон»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершился пятый матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча закончилась со счётом 119:117 в пользу гостей паркета. Счёт в серии — 3:2 в пользу «Бостона».

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал разыгрывающий защитник Трей Янг, набравший 38 очков и 13 результативных передач. Он забросил победный трёхочковый бросок за 1,8 секунды до конца матча. 22 очка набрал Джон Коллинз.

В составе «Бостона» 35 очков у Джейлена Брауна. 19 очками отметился Джейсон Тейтум, 18 очков набрал Деррик Уайт.

Шестой матч серии между «Бостон Селтикс» и «Атлантой Хоукс» состоится в Атланте 27 апреля. Начало — в 19:00 по московскому времени.

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