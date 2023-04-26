47 очков Букера помогли «Финиксу» поставить точку в серии с «Клипперс»

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся пятый матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Финикс Санз» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 136:130.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Финикса» Девин Букер. Сегодня в его активе 47 очков (повторение личного рекорда в плей-офф), восемь подборов и 10 результативных передач. Также стоит выделить хорошую игру в нападении от звёздного форварда Кевина Дюранта. На его счету 31 очко, шесть подборов и четыре ассиста.
Неэффективную игру показал разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук. Он набрал 14 очков, успешно забросив лишь 3 броска из 18.
«Санз» победили в серии и встретятся во втором раунде с «Денвер Наггетс».
Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
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