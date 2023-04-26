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47 очков Букера помогли «Финиксу» поставить точку в серии с «Клипперс»

47 очков Букера помогли «Финиксу» поставить точку в серии с «Клипперс»
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В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся пятый матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Финикс Санз» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 136:130.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Финикса» Девин Букер. Сегодня в его активе 47 очков (повторение личного рекорда в плей-офф), восемь подборов и 10 результативных передач. Также стоит выделить хорошую игру в нападении от звёздного форварда Кевина Дюранта. На его счету 31 очко, шесть подборов и четыре ассиста.

Неэффективную игру показал разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук. Он набрал 14 очков, успешно забросив лишь 3 броска из 18.

«Санз» победили в серии и встретятся во втором раунде с «Денвер Наггетс».

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
26 апреля 2023, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
136 : 130
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Букер - 47, Дюрант - 31, Эйтон - 21, Пол - 15, Окоги - 11, Бийомбо - 8, Шамет - 3, Базли, Крэйг, Ландейл, Ли, Пэйн, Росс, Уоррен, Уэйнрайт
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 27, Пламли - 20, Батюм - 19, Зубац - 16, Уэстбрук - 14, Моррис - 12, Мэнн - 10, Хиланд - 9, Гордон - 3, Бостон, Джордж, Ковингтон, Коффи, Леонард, Престон
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