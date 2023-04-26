«Выбрасывает будущее в окно». Перкинс предостерёг Джа Моранта

Бывший игрок НБА, а ныне авторитетный эксперт Кендрик Перкинс высказался в адрес разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта.

«Отсутствие навыков лидера у Джа Моранта выбрасывает будущее «лицо лиги» в окно», — сказал Перкинс на канале NBA on ESPN в YouTube.

Напомним, в середине марта комиссией Национальной баскетбольной ассоциации было принято решение об отстранении Моранта на восемь матчей без сохранения зарплаты за поведение, наносящее ущерб лиге. Джа показал пистолет в ночном клубе.

Игроки «Лейкерс» изобразили блеяние козла при появлении Леброна:

По окончании четвёртого матча первого раунда плей-офф Восточной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс» (111:117) Морант не захотел общаться с прессой.