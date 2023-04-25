Диллон Брукс и Джа Морант отказались общаться с репортёрами после матча с «Лейкерс»

Лёгкий форвард «Мемфис Гриззлиз» Диллон Брукс и разыгрывающий команды Джа Моранта не пожелали общаться с журналистами по окончании четвёртого матча первого раунда плей-офф Восточной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом у себя в социальных сетях рассказал журналист Тим Макмахон. Встреча закончилась поражением «Мемфиса» в овертайме со счётом 111:117.

«Я пошёл», — лишь сказал Брукс.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Мемфиса» Десмонд Бэйн. В его активе 36 очков и семь подборов. Брукс в этом матче набрал 11 очков, совершил пять подборов и отдал четыре результативные передачи. На счету Моранта 19 очков, четыре подбора и семь результативных передач.

Игроки «Лейкерс» изобразили блеяние козла при появлении Леброна: