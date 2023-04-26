Расписание игрового дня плей-офф НБА

27 апреля состоятся четыре матча 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Первыми на паркет выйдут игроки «Кливленд Кавальерс» и «Нью-Йорк Никс». Противостояние начнётся в 2:00 мск. Счёт в серии 3-1 в пользу «Никс».
Во втором матче игрового дня сразятся «Мемфис Гриззлиз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча начнётся в 2:30 мск. Счёт в серии 3-1 в пользу «Лейкерс». В третьем матче сыграют «Милуоки Бакс» и «Майами Хит». Эта встреча начнётся в 4:30 по московскому времени. Сейчас счёт в серии 3-1 в пользу «Хит».
Игроки «Сакраменто Кингз» и «Голден Стэйт Уорриорз» выйдут на паркет в 5:00 мск. После четырёх матчей счёт в их серии 2-2.
Серии будут продолжаться до четырёх побед.
Игроки «Лейкерс» изобразили блеяние козла при появлении Леброна:
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