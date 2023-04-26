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Украинский «Прометей» не смог выйти в финал Еврокубка, уступив «Тюрк Телекому»

В Риге (Латвия) завершился первый полуфинальный матч Еврокубка по баскетболу между украинским «Прометеем» и турецким «Тюрк Телекомом». Победу в матче отпраздновала турецкая команда со счётом 76:74 (16:25, 25:13, 20:18, 15:18).

Саммы результативным игроком в составе победителей стал Джериан Грант, набравший 19 очков.16 очков набрал Аксель Бутей. 15 очков на свой счёт записал Тони Тэйлор.

В составе украинского клуба отличился пуэрториканский защитник Джан Клавелл, набравший 16 очков. 14 очков набрал чешский центровой Ондржей Балвин.

В финале турнира турецкий клуб сыграет с победителем противостояния испанских команд «Гран Канария» и «Ховентуд», которое состоится также сегодня, 26 апреля. Финал турнира состоится в мае 2023 года.

Действующим победителем турнира является итальянский «Виртус».