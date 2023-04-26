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Украинский «Прометей» не смог выйти в финал Еврокубка, уступив «Тюрк Телекому»

Украинский «Прометей» не смог выйти в финал Еврокубка, уступив «Тюрк Телекому»
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В Риге (Латвия) завершился первый полуфинальный матч Еврокубка по баскетболу между украинским «Прометеем» и турецким «Тюрк Телекомом». Победу в матче отпраздновала турецкая команда со счётом 76:74 (16:25, 25:13, 20:18, 15:18).

Саммы результативным игроком в составе победителей стал Джериан Грант, набравший 19 очков.16 очков набрал Аксель Бутей. 15 очков на свой счёт записал Тони Тэйлор.

В составе украинского клуба отличился пуэрториканский защитник Джан Клавелл, набравший 16 очков. 14 очков набрал чешский центровой Ондржей Балвин.

В финале турнира турецкий клуб сыграет с победителем противостояния испанских команд «Гран Канария» и «Ховентуд», которое состоится также сегодня, 26 апреля. Финал турнира состоится в мае 2023 года.

Действующим победителем турнира является итальянский «Виртус».

Еврокубок. 1/2 финала
26 апреля 2023, среда. 19:00 МСК
Прометей
Слобожанское, Украина
Окончен
74 : 76
Тюрк Телеком
Анкара, Турция
Прометей: Клавелл - 19, Балвин - 14, Стивенс - 10, Липовый - 9, Агада - 8, Сидоров - 6, Петров - 3, Санон - 3, Ткаченко - 2, Дикки
Тюрк Телеком: Грант - 19, Бутей - 16, Тэйлор - 15, Джонс - 11, Йылмаз - 8, Сестина - 5, Онджел - 2, Гюлер, Демир, Эрден, Эрик, Ягмур
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