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УНИКС обыграл «Зенит» и вышел вперёд в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

Казанский УНИКС обыграл санкт-петербургский «Зенит» в пятом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на арене «Баскет-холл» в Казани и завершилась победой хозяев паркета со счётом 78:63. Таким образом, УНИКС вышел вперёд в серии — 3-2.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ненад Дмитриевич, набравший 32 очка. 12 очков набрал Джален Рейнольдс. Девять очков на свой счёт записал Луи Лабери.

В составе санкт-петербургского клуба отличился Томас Эртель, на счету которого 13 очков. Девять очков набрал Трент Фрейзер.

Шестой матч полуфинальной серии между «Зенитом» и УНИКСом состоится 29 апреля в Санкт-Петербурге. В полуфинале согласно регламенту Единой лиги ВТБ серии будут продолжаться до четырёх побед.

Напомним, действующим победителем турнира является санкт-петербургский «Зенит».