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УНИКС обыграл «Зенит» и вышел вперёд в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

УНИКС обыграл «Зенит» и вышел вперёд в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ
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Казанский УНИКС обыграл санкт-петербургский «Зенит» в пятом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на арене «Баскет-холл» в Казани и завершилась победой хозяев паркета со счётом 78:63. Таким образом, УНИКС вышел вперёд в серии — 3-2.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ненад Дмитриевич, набравший 32 очка. 12 очков набрал Джален Рейнольдс. Девять очков на свой счёт записал Луи Лабери.

В составе санкт-петербургского клуба отличился Томас Эртель, на счету которого 13 очков. Девять очков набрал Трент Фрейзер.

Шестой матч полуфинальной серии между «Зенитом» и УНИКСом состоится 29 апреля в Санкт-Петербурге. В полуфинале согласно регламенту Единой лиги ВТБ серии будут продолжаться до четырёх побед.

Напомним, действующим победителем турнира является санкт-петербургский «Зенит».

Единая лига ВТБ. 1/2 финала
26 апреля 2023, среда. 20:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
78 : 63
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
УНИКС: Димитриевич - 32, Рейнольдс - 12, Лабери - 9, Хантер - 9, Мэйкон - 8, Зайцев - 4, Воронцевич - 2, Найт - 2, Жбанов, Лазарев, М. Кулагин, Одиноков
Зенит: Эртель - 13, Фрейзер - 9, Д. Кулагин - 7, Карасёв - 6, Морман - 6, Хомсли - 5, Хэмм - 5, Вольхин - 4, Клименко - 4, Торопов - 4, Зубков, Фридзон
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