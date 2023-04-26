Перасович: УНИКС и «Зенит» показали совсем другую игру по сравнению с последней встречей

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своих подопечных в пятом матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом».
«Каждый матч в этой серии плей-офф чрезвычайно важен, поэтому я очень рад сегодняшней победе. Она далась нам очень тяжело, особенно после нервного начала. Обе команды показали совсем другую игру по сравнению с последней встречей в Санкт-Петербурге, когда за первую четверть набрали столько же очков, сколько сегодня за половину. Очевидно, что мы лучше себя чувствуем в такого рода баскетболе, но игра на игру не приходится. Так что посмотрим, что произойдёт в следующем матче. В начале третьей четверти нам удалось сделать разницу, которая оказалась решающей», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги ВТБ.
- 26 апреля 2023
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