«Олимпиакос» обыграл «Фенербахче» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Евролиги

В Пирее (Греция) завершился первый матч 1/4 финала плей-офф Евролиги, в котором греческий «Олимпиакос» принимал турецкий «Фенербахче». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 79:68.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Александар Везенков, набравший 19 очков. 18 очков на свой счёт записал Айзея Канаан. 11 очков набрал Шакилл Маккиссик.

В составе турецкого «Фенербахче» отличился Джонатан Мотли, набравший 15 очков. 13 очков набрал Дишоун Пьерр. 12 очков на свой счёт записал Марко Гудурич.

Таким образом, греческий «Олимпиакос» повёл в счёте в серии — 1-0. Второй матч четвертьфинальной серии состоится 28 апреля в Пирее (Греция). Напомним, серия идёт до трёх побед.