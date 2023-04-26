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«Олимпиакос» обыграл «Фенербахче» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Евролиги

«Олимпиакос» обыграл «Фенербахче» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Евролиги
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В Пирее (Греция) завершился первый матч 1/4 финала плей-офф Евролиги, в котором греческий «Олимпиакос» принимал турецкий «Фенербахче». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 79:68.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Александар Везенков, набравший 19 очков. 18 очков на свой счёт записал Айзея Канаан. 11 очков набрал Шакилл Маккиссик.

В составе турецкого «Фенербахче» отличился Джонатан Мотли, набравший 15 очков. 13 очков набрал Дишоун Пьерр. 12 очков на свой счёт записал Марко Гудурич.

Таким образом, греческий «Олимпиакос» повёл в счёте в серии — 1-0. Второй матч четвертьфинальной серии состоится 28 апреля в Пирее (Греция). Напомним, серия идёт до трёх побед.

Евролига. 1/4 финала. 1-й матч
26 апреля 2023, среда. 21:45 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
79 : 68
Фенербахче
Стамбул, Турция
Олимпиакос: Блэк, Боломбой, Везенков, Канаан, Ларенцакис, Лунцис, Маккиссик, Папаниколау, Питерс, Слукас, Уолкап, Фалль
Фенербахче: Адетокунбо, Бирсен, Гудурич, Джекири, Дорси, Калатес, Махмутоглу, Мотли, Пьерр, Хазер, Хэйс, Эдвардс
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