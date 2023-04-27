Райкович: ЦСКА в ситуации, когда отступать некуда

Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от шестого матча серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань».

«Мы в ситуации, когда отступать некуда. Нужно показать нашу лучшую игру даже при всех проблемах и травмах, которые есть. Мы должны выйти на площадку сильными и сплочёнными, придерживаться плана на игру и победить», — приводит слова Эмиля Райковича официальный сайт московской команды.

Матч состоится 28 апреля, начало встречи — в 20:00 по московскому времени.

Напомним, счёт в серии после пяти матчей — 3-2 в пользу «Локомотива-Кубань». Серия будет продолжаться до четырёх побед.

В другой полуфинальной серии встречаются санкт-петербургский «Зенит» и казанский УНИКС. Счёт в серии — 3-2 в пользу казанской команды.