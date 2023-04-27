«Монако» победил «Маккаби» во втором матче 1/4 финала плей-офф Евролиги

В Монако завершился второй четвертьфинальный матч плей-офф Евролиги, в котором местный одноимённый клуб принимал «Маккаби» из Тель-Авива. Встреча закончилась победой хозяев площадки со счётом 86:74 (22:18, 20:23, 25:13, 19:20). Благодаря этому успеху игроки «Монако» сравняли счёт в серии (1-1).
Самым результативным игроком матча стал американский защитник «Монако» Джордан Лойд, набравший 33 очка, два подбора и две результативные передачи. В составе израильской команды лучшую результативность продемонстрировал американский защитник Уэйд Болдуин. На его счету 17 очков, три подбора и четыре результативные передачи.
Следующий матч команды проведут 2 мая. Встреча пройдёт в Тель-Авиве. Начало запланировано на 21:05 мск. Серия будет продолжаться до трёх побед.
Действующим победителем соревнований является «Анадолу Эфес». В финале турецкий клуб оказался сильнее «Реала».
- 27 апреля 2023
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