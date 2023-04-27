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«Монако» победил «Маккаби» во втором матче 1/4 финала плей-офф Евролиги

«Монако» победил «Маккаби» во втором матче 1/4 финала плей-офф Евролиги
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В Монако завершился второй четвертьфинальный матч плей-офф Евролиги, в котором местный одноимённый клуб принимал «Маккаби» из Тель-Авива. Встреча закончилась победой хозяев площадки со счётом 86:74 (22:18, 20:23, 25:13, 19:20). Благодаря этому успеху игроки «Монако» сравняли счёт в серии (1-1).

Самым результативным игроком матча стал американский защитник «Монако» Джордан Лойд, набравший 33 очка, два подбора и две результативные передачи. В составе израильской команды лучшую результативность продемонстрировал американский защитник Уэйд Болдуин. На его счету 17 очков, три подбора и четыре результативные передачи.

Следующий матч команды проведут 2 мая. Встреча пройдёт в Тель-Авиве. Начало запланировано на 21:05 мск. Серия будет продолжаться до трёх побед.

Действующим победителем соревнований является «Анадолу Эфес». В финале турецкий клуб оказался сильнее «Реала».

Евролига. 1/4 финала. 2-й матч
27 апреля 2023, четверг. 21:15 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
86 : 74
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Монако: Блоссомгейм, Браун, Джеймс, Диалло, Лойд, Макунду, Монеке, Мотеюнас, Окобо, Стразель, Уаттара, Холл
Маккаби Тель-Авив: Болдуин, Браун, Ди Бартоломео, Зив, Колсон, Коэн, Мартин, Менко, Небо, Пойтресс, Соркин, Хиллиард
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