В концовке матча Евролиги между «Реалом» и Партизаном» произошла массовая драка

В концовке матча регулярного чемпионата Евролиги между мадридским «Реалом» и сербским «Партизаном» произошла постасовка между игроками за полторы минуты до конца встречи.

Защитник «Партизана» Кевин Пантер контролировал мяч и при попытке пройти под кольцо получил достаточно жёсткую блокировку от защитника мадридского клуба Серхио Льюля. Столкновение переросло в потасовку сначала между этими двумя игроками, а затем к драке подключились обе команды, включая запасных со скамейки.

Матч был остановлен и на момент написания новости ещё не был продолжен.

На момент остановки встречи игроки «Партизана» вели в счёте — 95:80.

Напомним, первая встреча серии плей-офф Евролиги закончилась победой «Партизана», сербский клуб ведёт в серии со счётом 1-0.