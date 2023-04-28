В концовке матча Евролиги между «Реалом» и Партизаном» произошла массовая драка
Поделиться
В концовке матча регулярного чемпионата Евролиги между мадридским «Реалом» и сербским «Партизаном» произошла постасовка между игроками за полторы минуты до конца встречи.
Защитник «Партизана» Кевин Пантер контролировал мяч и при попытке пройти под кольцо получил достаточно жёсткую блокировку от защитника мадридского клуба Серхио Льюля. Столкновение переросло в потасовку сначала между этими двумя игроками, а затем к драке подключились обе команды, включая запасных со скамейки.
Матч был остановлен и на момент написания новости ещё не был продолжен.
На момент остановки встречи игроки «Партизана» вели в счёте — 95:80.
Напомним, первая встреча серии плей-офф Евролиги закончилась победой «Партизана», сербский клуб ведёт в серии со счётом 1-0.
Комментарии
- 28 апреля 2023
-
00:40
-
00:23
-
00:10
-
00:05
- 27 апреля 2023
-
23:22
-
23:00
-
22:13
-
21:48
-
21:26
-
20:41
-
20:18
-
20:09
-
19:38
-
19:10
-
19:09
-
18:32
-
18:25
-
18:10
-
17:54
-
17:48
-
17:44
-
17:37
-
16:34
-
15:58
-
14:54
-
14:35
-
14:26
-
14:00
-
13:38
-
12:50
-
12:38
-
11:58
-
11:44
-
10:53
-
10:10
Партнерский контент