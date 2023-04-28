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Баркли предположил, в каком случае серия «Милуоки» — «Майами» могла бы сложиться иначе

Баркли предположил, в каком случае серия «Милуоки» — «Майами» могла бы сложиться иначе
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Член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли высказался о недавнем ответе звёздного греческого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо журналисту. У Янниса спросили, не считает ли он сезон-2022/2023 провальным, на что он заявил следующее:

«Майкл Джордан провёл в НБА 15 сезонов, выиграл шесть титулов. Получается, остальные девять сезонов у него были неудачными? В спорте не бывает неудач».

«Я понимаю, почему он был зол, отвечая на этот вопрос. Если бы он играл в каждом матче, серия могла бы сложиться совсем по-другому», — сказал Баркли в эфире шоу Inside the NBA.

В серии 1/4 финала плей-офф НБА с «Майами Хит» Адетокунбо принял участие в трёх матчах из пяти. Две встречи он был вынужден пропустить из травмы спины. «Хит» победили в серии со счётом 4-1, за счёт чего прошли в следующий раунд плей-офф.

Адетокунбо в ярости опрокинул стремянку после поражения «Бакс»:

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