Джейсон Тейтум исполнил путбэк в концовке матча с «Атлантой»

Звёздный лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум во время шестого матча серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации Восточной конференции с «Атлантой Хоукс» стал автором эффектного момента.
За две минуты до конца основного времени Тейтум впечатляюще добавил сверху после промаха центрового Эла Хорфорда из-за дуги. После этого момента счёт стал 121:113 в пользу «Бостона».
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Напомним, самым результативным игроком встречи в составе хозяев стал Трей Янг, набравший 30 очков, сделавший три подбора и отдавший 10 передач. 20 очков набрал Деандре Хантер, на его счету также шесть подборов и одна передача.
В составе «Селтикс» дабл-дабл из 30 очков и 14 подборов оформил Джейсон Тейтум. 32 очка набрал Джейлен Браун, он также сделал пять подборов и отдал две передачи.
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