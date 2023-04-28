Эксперт: когда я меньше всего ожидал, мы получили самовлюблённого Леброна Джеймса
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Известный эксперт Скип Бэйлесс прокомментировал результат пятого матча серии между «Мемфис Гриззлиз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» (116:99).
«Именно тогда, когда я меньше всего этого ожидал, мы получили самовлюблённого Леброна Джеймса. Мне показалось, что «Гриззлиз» были готовы к поражению в пятой игре.
Не знаю, в чём причина недостатка усилий со стороны Леброна. Возможно, ему не хватило времени для отдыха между играми, возможно, он просто упёрся в стену», — сказал Бэйлесс в эфире одного из шоу.
В этом матче Леброн Джеймс набрал 15 очков, совершил десять подборов и отдал пять передач.
Таким образом, «Лейкерс» продолжают вести в серии, счёт 3-2. Шестая встреча серии состоится в Лос-Анджелесе 28 апреля.
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