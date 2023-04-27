Дарвин Хэм: все нам говорили, что «Лейкерс» вообще не будет в плей-офф

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм ответил на вопрос, чувствует ли он давление по ходу серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Мемфис Гриззлиз».
В пятом матче серии «Мемфис» обыграл «Лейкерс» со счётом 116:99. В серии тем не менее ведут «озёрники» — 3-2.
«Сначала все нам говорили, что «Лейкерс» вообще не будет в плей-офф. Так что это не давление. Это просто баскетбол», — приводит слова Хэма журналист Дэйв Макминамин на своей странице в социальных сетях.
Напомним, «Лейкерс» заняли седьмое место в Западной конференции в регулярном чемпионате и пробивались в плей-офф через раунд плей-ин, в котором была обыграна «Миннесота Тимбервулвз» (108:102).
Шестой матч серии «Лейкерс» с «Мемфисом» состоится в ночь на 29 апреля.
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