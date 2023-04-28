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ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в шестом матче и сравнял счёт в серии плей-офф

ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в шестом матче и сравнял счёт в серии плей-офф
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Краснодарский «Локомотив-Кубань» проиграл московскому ЦСКА в шестом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча прошла на арене «Баскет-Холл» в Краснодаре и завершилась победой гостей со счётом 98:75.

Таким образом, счёт в серии вновь сравнялся — 3-3.

Самым результативным игроком встречи стал форвард армейцев Самсон Руженцев, который набрал 14 очков. его партнёр по команде Девонте Кейкок завершил встречу с 13 набранными баллами. Алексей Швед оформил дабл-дабл, набрав десять очков и отдав 14 передач.

В составе хозяев лучший результат у Антона Квитковских и Девона Акун-Пёрселла, которые записали на свой счёт по 13 очков.

Напомним, серия идёт до четырёх побед. Решающая игра пройдёт в Москве 1 мая.

Единая лига ВТБ. 1/2 финала
28 апреля 2023, пятница. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
75 : 98
ЦСКА
Москва, Россия
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл - 13, Квитковских - 13, Мартюк - 9, Щербенев - 9, Емченко - 8, Хортон - 7, Ведищев - 5, Узинский - 5, Бэрфорд - 3, Елатонцев - 2, Паунич - 1, Уайт
ЦСКА: Руженцев - 14, Кейкок - 13, Жан-Шарль - 12, Курбанов - 12, Мур - 12, Уэйр - 11, Швед - 10, Астапкович - 8, Милутинов - 3, Ухов - 3, Давидовац, Комолов
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