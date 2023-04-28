ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в шестом матче и сравнял счёт в серии плей-офф

Краснодарский «Локомотив-Кубань» проиграл московскому ЦСКА в шестом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча прошла на арене «Баскет-Холл» в Краснодаре и завершилась победой гостей со счётом 98:75.

Таким образом, счёт в серии вновь сравнялся — 3-3.

Самым результативным игроком встречи стал форвард армейцев Самсон Руженцев, который набрал 14 очков. его партнёр по команде Девонте Кейкок завершил встречу с 13 набранными баллами. Алексей Швед оформил дабл-дабл, набрав десять очков и отдав 14 передач.

В составе хозяев лучший результат у Антона Квитковских и Девона Акун-Пёрселла, которые записали на свой счёт по 13 очков.

Напомним, серия идёт до четырёх побед. Решающая игра пройдёт в Москве 1 мая.