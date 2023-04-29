«Барселона» обыграла «Жальгирис» во втором матче серии 1/4 финала плей-офф Евролиги

В Барселоне (Испания) завершился второй матч 1/4 финала плей-офф Евролиги, в котором испанская «Барселона» принимала литовский «Жальгирис». Встреча прошла на стадионе «Палау Блауграна» в Барселоне и закончилась победой хозяев паркета со счётом 89:81.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал чешский центровой Ян Веселы, набравший 26 очков. 22 балла на свой счёт записал его партнёр по команде Никола Миротич.

В составе литовского «Жальгириса» отличился Игнас Браздейкис, в активе которого по итогам матча 20 очков. 11 баллов набрал ещё один представитель литовского коллектива Эдгарас Улановас.

Таким образом, «Барселона» удвоила преимущество в серии — 2-0. Напомним, серия идёт до трёх побед.