Леброн Джеймс поприветствовал Кайри Ирвинга перед 6-м матчем с «Мемфисом»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» проходит шестой матч 1/4 финала в Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Сакраменто Кингз». На момент публикации новости счёт в матче 59:42 в пользу хозяев паркета.

Звёздный лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс перед встречей тепло поприветствовал звёздного разыгрывающего «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинга, сидящего в первых рядах.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем розыгрыше плей-офф Джеймс принял участие в пяти матчах, набирая в среднем 22,2 очка, 12,4 подбора и пять передач при общем проценте реализации бросков с игры 45,7, трёхочковых — 16,7.