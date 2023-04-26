Менеджер клуба НБА: у Ирвинга и Дончича нет будущего
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Кайри Ирвинг с большой вероятностью покинет «Даллас Маверикс», сообщает анонимный менеджер клуба лиги.
«Когда вы вступаете в отношения с Кайри, вы делаете это на свой страх и риск. Я не вижу будущего у него и Луки и никогда не видел. «Даллас» решил, что стоит попробовать, но даже сейчас трудно представить, что у команды получится собрать вокруг них правильных игроков. Я не считаю, что получится. У вас есть два парня, доминирующих с мячом, но ни один из них не знает, как играть без мяча. Это проигрышная ситуация», – приводит слова анонима издание Heavy.
Ранее в интервью Ирвинг назвал причину, по которой «Бруклин Нетс» не стал чемпионом НБА в 2021 году.
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