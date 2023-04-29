Леброн Джеймс исполнил роскошный реверс-данк во время 6-го матча с «Мемфисом»
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» проходит шестой матч 1/4 финала в Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Сакраменто Кингз». На момент публикации новости счёт в матче 65:45 в пользу хозяев паркета.
НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
29 апреля 2023, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Перерыв
100 : 67
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 28, Джеймс - 22, Дэвис - 16, Ривз - 11, Вандербилт - 9, Габриэль - 6, Хатимура - 6, Шрёдер - 2, Бамба, Бисли, Браун, Кристи, Пиппен Мл., Суидер, Томпсон, Уокер, Харрисон
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 13, Альдама - 12, Джексон - 12, Брукс - 10, Морант - 10, Джонс - 3, Родди - 3, Кончар - 2, Тиллман - 2, Адамс, Гильярд, Кеннард, Кларк, Ларэвиа, Лофтон Мл., Уильямс, Уильямс Мл.
Звёздный лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс во время матча отметился эффектным моментом. Так, в концовке первой половины форвард совершил проход в трёхсекундную зону соперника и исполнил реверс-данк.
Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В нынешнем розыгрыше плей-офф Джеймс принял участие в пяти матчах, набирая в среднем 22,2 очка, 12,4 подбора и пять передач при общем проценте реализации бросков с игры 45,7, трёхочковых — 16,7.
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