Энтони Дэвис эффектно заблокировал Джа Моранта под кольцом

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» проходит шестой матч 1/4 финала в Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Сакраменто Кингз». На момент публикации новости счёт в матче 89:59 в пользу хозяев паркета.

Звёздный бигмен «Лейкерс» Энтони Дэвис в середине первой четверти оформил блок-шот разыгрывающему «Мемфиса» Джа Моранту, пытавшемуся реализовать лэй-ап после прохода.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем розыгрыше плей-офф Дэвис принял участие в пяти матчах, набирая в среднем 21,8 очка, 13,6 подбора и 4,2 блок-шота при общем проценте реализации бросков с игры 47,3, трёхочковых — 33,3.