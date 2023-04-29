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Энтони Дэвис эффектно заблокировал Джа Моранта под кольцом

Энтони Дэвис эффектно заблокировал Джа Моранта под кольцом
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» проходит шестой матч 1/4 финала в Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Сакраменто Кингз». На момент публикации новости счёт в матче 89:59 в пользу хозяев паркета.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
29 апреля 2023, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Перерыв
100 : 67
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 28, Джеймс - 22, Дэвис - 16, Ривз - 11, Вандербилт - 9, Габриэль - 6, Хатимура - 6, Шрёдер - 2, Бамба, Бисли, Браун, Кристи, Пиппен Мл., Суидер, Томпсон, Уокер, Харрисон
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 13, Альдама - 12, Джексон - 12, Брукс - 10, Морант - 10, Джонс - 3, Родди - 3, Кончар - 2, Тиллман - 2, Адамс, Гильярд, Кеннард, Кларк, Ларэвиа, Лофтон Мл., Уильямс, Уильямс Мл.

Звёздный бигмен «Лейкерс» Энтони Дэвис в середине первой четверти оформил блок-шот разыгрывающему «Мемфиса» Джа Моранту, пытавшемуся реализовать лэй-ап после прохода.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем розыгрыше плей-офф Дэвис принял участие в пяти матчах, набирая в среднем 21,8 очка, 13,6 подбора и 4,2 блок-шота при общем проценте реализации бросков с игры 47,3, трёхочковых — 33,3.

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