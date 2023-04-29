Результаты игрового дня плей-офф НБА, турнирная сетка

29 апреля состоялся очередной игровой день плей-офф НБА. Сегодня было сыграно два матча.

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Сакраменто Кингз» – 99:118, счёт в серии 3-3.

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Мемфис Гриззлиз» – 125:85, счёт в серии 4-1. «Лейкерс» вышли в полуфинал Западной конференции и встретятся с победителем серии «Уорриорз» — «Кингз».

Одним из ярчайших выступлений дня стоит признать игру разыгрывающего «Сакраменто» Де`Аарона Фокса. Сегодня в его активе 26 очков, 11 результативных передач, четыре подбора и три перехвата. Также стоит выделять его партнёра защитника Малика Монка. На его счету 28 очков, семь подборов, четыре асссиста и два блокшота. Самым результативным игроком дня стал разыгрывающий «Лос-Анджелеса» Д`Анджело Расселл: 31 очко.