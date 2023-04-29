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Джек Николсон посетил матч «Лейкерс» впервые с 2021 года

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся шестой матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 125:85.

Матч также запомнился тем, что впервые с 2021 года игру «Лейкерс» посетил американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер Джек Николсон.

Ранее американские СМИ сообщали, что 86-летний актёр начал вести крайне замкнутый и уединённый образ жизни, а некоторые из друзей Николсона даже опасались относительно возможного развития слабоумия у человека преклонного возраста.

«Чемпионат» предлагает посмотреть возвращение легендарного актёра на матч любимой команды.

Джек Николсон аплодирует попаданию Остина Ривза:

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Лейкерс» выиграли серию 4-2 и вышли в полуфинал Западной конференции.