Главный тренер «Мемфиса» рассказал, о чём поговорил с игроками после поражения в серии

Главный тренер «Мемфис Гриззлиз» Тейлор Дженкинс, после поражения своей команды в серии от «Лос-Анджелес Лейкерс» (2-4), уверен, что участие в плей-офф НБА в этом сезоне поможет его игрокам стать сильнее в будущем.

«Тейлор Дженкинс заявил, что он сказал своим игрокам запомнить это чувство. Он добавил, что команда станет лучше благодаря этому», — написал журналист Дамайкл Коул в социальных сетях.

Напомним, сегодня, в шестом матче серии, «Мемфис» уступил на выезде «Лейкерс» со счётом 85:125 и завершил выступления в текущем сезоне. В полуфинале Западной конференции калифорнийский клуб встретится с победителем противостояния «Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз», в серии между которыми на данный момент ничья 3-3.