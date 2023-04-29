«Ты просил 40, вот тебе 40». Айзея Томас подколол Диллона Брукса

Член Зала славы Айзея Томас пошутил над лёгким форвардом «Мемфис Гриззлиз» Диллоном Бруксом после поражения его команды в шестом матче серии плей-офф от «Лос-Анджелес Лейкерс» (85:125).

Напомним, ранее Брукс прокомментировал свой конфликт со звездой калифорнийского клуба Леброном Джеймсом словами «Он старый. Никого не уважаю, пока они не наберут 40 очков».

«Ты просил 40, вот тебе 40», — съязвил Томас в студии NBA TV, намекая на 40-очковую разницу в счёте.

Напомним, «Гриззлиз» проиграли серию (2-4) и завершили выступления в этом сезоне. В полуфинале Западной конференции калифорнийский клуб встретится с победителем противостояния «Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз», в серии между которыми на данный момент ничья — 3-3.