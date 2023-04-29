«Мемфис» установил антирекорд франшизы в плей-офф НБА

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся шестой матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 125:85.

Таким образом, «Мемфис» проиграл с разницей в 40 очков, что является худшим результатом франшизы в матчах плей-офф НБА в истории. Также этот результат является худшим среди всех команд в плей-офф нынешнего сезона.

Напомним, «Гриззлиз» проиграли серию (2-4) и завершили выступления в этом сезоне. В полуфинале Западной конференции калифорнийский клуб встретится с победителем противостояния «Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз», в серии между которыми на данный момент ничья — 3-3.