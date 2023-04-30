«Денвер» обыграл «Финикс» в первом матче серии, Йокич набрал 24 очка и 19 подборов

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся первый в рамках второго раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Финикс Санз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 125:107.
Самым результативным игроком встречи разыгрывающий «Денвера» Джамал Маррей. На его счету сегодня 34 очка, пять подборов и девять результативных передач. Лидер команды сербский центровой Никола Йокич отметился 24-я очками, 19-ю подборами и шестью ассистами. Также стоит выделить хорошую игру Аарона Гордона: 23 очка и шесть подборов.
В составе гостей больше всего очков набрал звёздный форвард Кевин Дюрант. Он оформил дабл-дабл: 29 очков и 14 подборов. Отличную игру в нападении показал защитник Девин Букер: 27 очков и восемь передач.
Счёт в серии 1:0 в пользу «Наггетс».
Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
- 30 апреля 2023
-
05:58
-
00:18
- 29 апреля 2023
-
22:41
-
21:58
-
20:28
-
20:08
-
19:53
-
19:04
-
18:08
-
16:59
-
16:37
-
16:07
-
14:49
-
14:37
-
14:22
-
14:06
-
13:40
-
13:31
-
13:26
-
13:14
-
13:02
-
12:34
-
12:09
-
11:25
-
11:11
-
10:47
-
10:35
-
10:27
-
10:18
-
09:58
-
09:43
-
09:28
-
09:12
-
09:00
-
08:16