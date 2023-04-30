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«Денвер» обыграл «Финикс» в первом матче серии, Йокич набрал 24 очка и 19 подборов

«Денвер» обыграл «Финикс» в первом матче серии, Йокич набрал 24 очка и 19 подборов
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся первый в рамках второго раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Финикс Санз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 125:107.

Самым результативным игроком встречи разыгрывающий «Денвера» Джамал Маррей. На его счету сегодня 34 очка, пять подборов и девять результативных передач. Лидер команды сербский центровой Никола Йокич отметился 24-я очками, 19-ю подборами и шестью ассистами. Также стоит выделить хорошую игру Аарона Гордона: 23 очка и шесть подборов.

В составе гостей больше всего очков набрал звёздный форвард Кевин Дюрант. Он оформил дабл-дабл: 29 очков и 14 подборов. Отличную игру в нападении показал защитник Девин Букер: 27 очков и восемь передач.

Счёт в серии 1:0 в пользу «Наггетс».

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
30 апреля 2023, воскресенье. 03:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
125 : 107
Финикс Санз
Финикс
Денвер Наггетс: Маррей - 34, Йокич - 24, Гордон - 23, Браун - 14, Портер - 11, Колдуэлл-Поуп - 10, Грин - 5, Уотсон - 3, Браун - 1, Брайант, Джексон, Джордан, Ннаджи, Смит, Чанчар
Финикс Санз: Дюрант - 29, Букер - 27, Эйтон - 14, Пол - 11, Ландейл - 7, Пэйн - 5, Крэйг - 3, Ли - 3, Уэйнрайт - 3, Шамет - 3, Окоги - 2, Базли, Бийомбо, Росс, Уоррен
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