«Денвер» обыграл «Финикс» в первом матче серии, Йокич набрал 24 очка и 19 подборов

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся первый в рамках второго раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Финикс Санз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 125:107.

Самым результативным игроком встречи разыгрывающий «Денвера» Джамал Маррей. На его счету сегодня 34 очка, пять подборов и девять результативных передач. Лидер команды сербский центровой Никола Йокич отметился 24-я очками, 19-ю подборами и шестью ассистами. Также стоит выделить хорошую игру Аарона Гордона: 23 очка и шесть подборов.

В составе гостей больше всего очков набрал звёздный форвард Кевин Дюрант. Он оформил дабл-дабл: 29 очков и 14 подборов. Отличную игру в нападении показал защитник Девин Букер: 27 очков и восемь передач.

Счёт в серии 1:0 в пользу «Наггетс».

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