Результаты игрового дня плей-офф НБА, турнирная сетка

30 апреля состоялся очередной игровой день плей-офф НБА. Сегодня был сыгран первый матч в рамках полуфинала Западной конференции.
«Денвер Наггетс» – «Финикс Санз» – 125:105, счёт в серии 1-0.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Денвера» Джамал Маррей. На его счету сегодня 34 очка, пять подборов и девять результативных передач. Лидер команды сербский центровой Никола Йокич отметился 24 очками, 19 подборами и шестью ассистами. Также стоит выделить хорошую игру Аарона Гордона: 23 очка и шесть подборов.
В составе гостей больше всего очков набрал звёздный форвард Кевин Дюрант. Он оформил дабл-дабл: 29 очков и 14 подборов. Отличную игру в нападении показал защитник Девин Букер: 27 очков и восемь передач.
Счёт в серии — 1-0 в пользу «Наггетс».
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