УНИКС стал лидером в Единой лиге по проценту очков, набранных легионерами

Казанский УНИКС стал лидером в Единой лиге ВТБ по проценту набранных очков легионерами в текущем сезоне. Легионеры казанского клуба набрали 77,9% от общего числа очков. На втором месте расположился саратовский «Автодор» с показателем 70,3%. Тройку лидеров замкнула «Самара» (65,5%).

Худшими клубами по этому показателю стали московская МБА, в составе которой нет ни одного легионера, а также красноярский «Енисей» с 46,8% очков, набранных иностранцами.

УНИКС — 77,9% (2695 из 3460)

«Автодор» — 70,3% (1949 из 2773)

«Самара» — 65,5% (1647 из 2514)

«Парма-Пари» — 62,3% (1673 из 2685)

«Зенит» — 62,1% (2119 из 3412)

ЦСКА — 59,7% (2297 из 3846)

«Локомотив-Кубань» — 50,9% (1663 из 3270)

«Пари Нижний Новгород» — 50,8% (1333 из 2626)

«Енисей» — 46,8% (1120 из 2394)

МБА — 0% (0 из 2679)