УНИКС стал лидером в Единой лиге по проценту очков, набранных легионерами

Казанский УНИКС стал лидером в Единой лиге ВТБ по проценту набранных очков легионерами в текущем сезоне. Легионеры казанского клуба набрали 77,9% от общего числа очков. На втором месте расположился саратовский «Автодор» с показателем 70,3%. Тройку лидеров замкнула «Самара» (65,5%).
Худшими клубами по этому показателю стали московская МБА, в составе которой нет ни одного легионера, а также красноярский «Енисей» с 46,8% очков, набранных иностранцами.
УНИКС — 77,9% (2695 из 3460)
«Автодор» — 70,3% (1949 из 2773)
«Самара» — 65,5% (1647 из 2514)
«Парма-Пари» — 62,3% (1673 из 2685)
«Зенит» — 62,1% (2119 из 3412)
ЦСКА — 59,7% (2297 из 3846)
«Локомотив-Кубань» — 50,9% (1663 из 3270)
«Пари Нижний Новгород» — 50,8% (1333 из 2626)
«Енисей» — 46,8% (1120 из 2394)
МБА — 0% (0 из 2679)
- 30 апреля 2023
-
15:35
-
15:18
-
14:56
-
14:38
-
14:16
-
13:56
-
13:03
-
12:12
-
10:16
-
09:54
-
09:34
-
09:00
-
08:53
-
05:58
-
00:18
- 29 апреля 2023
-
22:41
-
21:58
-
20:28
-
20:08
-
19:53
-
19:04
-
18:08
-
16:59
-
16:37
-
16:07
-
14:49
-
14:37
-
14:22
-
14:06
-
13:40
-
13:31
-
13:26
-
13:14
-
13:02
-
12:34