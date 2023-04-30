Дирк Новицки — о Викторе Вембаньяме: страшный талант

Легендарный немецкий баскетболист Дирк Новицки поделился мнением о прогнозируемом первом выборе драфта НБА французе Викторе Вембаньяме.

«Всегда думаешь, что уже всё видел, а потом появляется Вембаньяма, парень ростом 228 см. На днях я смотрел видеоролик, где он бросил «тройку» из степбека, а затем добавил сверху. Кто так умеет? Ты должен быть умелым, ты должен быть быстрым к мячу. Нужно быть длинным. Страшно представить, насколько талантлив этот парень.

Такой высокий, отличный уровень мастерства, хороший дриблинг, умеет бросать. Надеюсь, он сможет избежать травм. Это единственное, что может его сдержать. Я слышал, что у него есть трудовая этика, он умный парень, он хочет стать великим, он прилагает усилия, и мы все здесь, чтобы поддержать его и увидеть весь его потенциал. Мы все болеем за него. Надеюсь, он выдержит это. Страшный талант», — приводит слова Новицки официальный сайт ФИБА.