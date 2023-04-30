Каспер Уэйр: у меня до сих пор перед глазами лица наших болельщиков с потухшими глазами

Американский защитник столичного баскетбольного ЦСКА Каспер Уэйр рассказал о настрое команды перед решающей игрой полуфинального противостояния Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубанью».
«Чего ожидать от решающей игры? Сражения. После крупного поражения они захотят приехать и заявить о себе. Но и мы хотим того же. Не только после предыдущего матча, но и после того «перформанса», который в прошлый раз пришлось наблюдать нашим болельщикам в «Мегаспорте». У меня до сих пор перед глазами лица наших болельщиков с потухшими и грустными глазами. Не хочу, чтобы они думали, будто это нас не заботит. Мы будем готовы», — приводит слова Уэйра Sports.ru.
Напомним, счёт в серии 3-3. Седьмая игра противостояния состоится в Москве завтра, 1 мая, в 14:00 по мск.
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