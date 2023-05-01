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ЦСКА — «Локомотив-Кубань»: во сколько матч плей-офф Единой лиги ВТБ, где смотреть

Сегодня, 1 мая, в Москве состоится седьмой матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и краснодарским «Локомотивом-Кубань». После четырёх встреч счёт в серии ничейный – 3-3.

Матч начнётся в 14:00 мск. Посмотреть его можно будет на стриминговом сервисе Okko, а также на телеканале «Матч! Игра».

В рамках 1/4 финала ЦСКА уверенно обыграл саратовский «Автодор» — 3-0. «Локомотив-Кубань», в свою очередь, справился с «Пари Нижний Новгород» (3-0).

Согласно регламенту Единой лиги ВТБ полуфинальные серии будет продолжаться до четырёх побед. Действующим победителем турнира является петербургский «Зенит», который в параллельном полуфинале встречается с казанским УНИКСом. Команды сыграют седьмой матч завтра, 2 мая. Начало — в 20:00 мск.