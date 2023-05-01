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«Локомотив-Кубань» сенсационно обыграл ЦСКА и вышел в финал Единой лиги ВТБ

«Локомотив-Кубань» сенсационно обыграл ЦСКА и вышел в финал Единой лиги ВТБ
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В Москве завершился седьмой матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА принимал «Локомотив-Кубань». Счёт встречи — 103:100 (ОТ) в пользу гостей.

Стоит отметить, что команда из Краснодара перед началом четвёртой четверти уступала с разницей в восемь очков, однако ударно провела заключительную десятиминутку и за 50 секунд до финальной сирены повела в четыре очка. Армейцы сумели вернуться в игру и перевели её в овертайм, где сильнее оказались гости.

Самым результативным игроком встречи стал Алексей Швед, который записал в свой актив 22 очка. В составе гостей наилучшую результативность продемонстрировал Окаро Уайт — 21 очко.

Напомним, в другом полуфинале встречаются УНИКС и «Зенит». Счёт в серии 3-3.

Единая лига ВТБ. 1/2 финала
01 мая 2023, понедельник. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
100 : 103
ОТ
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
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