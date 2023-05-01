«Локомотив» впервые вышел в финал Единой лиги ВТБ с 2013 года
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Сегодня, 1 мая, в Москве завершился заключительный седьмой матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань». Победу со счётом 103:100 (ОТ) одержали гости и вышли в финал соревнований.
Самым результативным игроком встречи стал Алексей Швед, который записал в свой актив 22 очка. В составе гостей наилучшую результативность продемонстрировал Окаро Уайт — 21 очко.
Отметим, что команда из Краснодара впервые вышла в решающую часть турнира с 2013 года. Тогда в финальной серии «Локомотив» уступил армейцам со счётом 1-3.
Напомним, в другом полуфинале встречаются УНИКС и «Зенит». Счёт в серии 3-3.
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